У київському метро двоє підлітків стрибнули під потяг (відео)

Вони лягли поміж рельсів за кілька секунд до прибуття потяга на платформу.

На одній зі станцій київського метрополітену двоє підлітків-екстрималів стрибнули під потяг. Вони лягли поміж рельсів за кілька секунд до прибуття потяга на платформу.

Як повідомляють у спільноті dtp.kiev.ua на Facebook, внаслідок дій молодиків потяг здійснив екстренну зупинку, через що стався збій у русі поїздів.

Як повідомляв УНІАН, наприкінці травня у київському метро були помічені молоді люди, які каталися на даху вагона метро, наражаючи своє життя на величезний ризик.