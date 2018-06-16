У київському метро двоє підлітків стрибнули під потяг (відео)
16:00, 16 червня 2018Інциденти
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Вони лягли поміж рельсів за кілька секунд до прибуття потяга на платформу.
У київському метро двоє молодиків стрибнули під потяг / скріншот з відео
На одній зі станцій київського метрополітену двоє підлітків-екстрималів стрибнули під потяг. Вони лягли поміж рельсів за кілька секунд до прибуття потяга на платформу.
Як повідомляють у спільноті dtp.kiev.ua на Facebook, внаслідок дій молодиків потяг здійснив екстренну зупинку, через що стався збій у русі поїздів.
Як повідомляв УНІАН, наприкінці травня у київському метро були помічені молоді люди, які каталися на даху вагона метро, наражаючи своє життя на величезний ризик.
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