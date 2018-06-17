Біля українсько-молдовського кордону група озброєних людей підпалила водонасосну станцію

Тепер місцеві жителі і фермери залишилися без поливу своїх ділянок, повідомив активіст.

В Одеській області невідомі озброєні люди підпалили водонасосну станцію, розташовану біля українсько-молдовського кордону.

Про це у Facebook повідомив активіст Олександр Жирносенко.

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«Вчора вночі, в селі Градениці, за 150 м від кордону з Придністров'ям, група озброєних автоматами осіб у чорній піксельці увірвалася на водонасосну станцію і підпалила її. Тепер місцеві жителі і фермери залишилися без поливу своїх ділянок», - написав активіст.

Він зазначає, що є кілька версій того, що відбувається: диверсія, конфлікт між кримінальним авторитетом і депутатом обласної ради, якому нібито належала дана станція.

«Але суть не в цьому, а в тому, що поки колони російської техніки шурують уздовж кордонів з Україною, з нашого боку кордону спокійно розгулюють озброєні групи людей», - наголосив Жирносенко.

У поліції даний інцидент поки не коментують.

Як повідомляв УНІАН, раніше в Одеській області спалили службовий автомобіль адміністрації заповідника "Тузловські лимани".