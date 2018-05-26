В Одеській області спалили службовий автомобіль адміністрації заповідника "Тузловські лимани"

Запалювальна рідина була залита під капот і підпалена, автомобіль відновленню не підлягає.

В Одеській області в ніч на 26 травня зловмисники спалили службовий автомобіль адміністрації національного природного парку заповідника «Тузловські лимани».

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Як повідомив колишній керівник заповідника, відомий еколог Іван Русєв, група співробітників нацпарку перебуває з 21 травня в експедиції в селі Тузли.

«26 травня, 2.30 - від різкого гулу і тріска вогню я прокидаюся і бачу у вікні, як палає єдина машина НПП «Тузловські лимани». Оголошую тривогу і п'ять інспекторів за лічені секунди встигають набрати води і гасять палаючу машину», - розповів Русев.

За його словами, завдяки оперативному гасінню вогню вдалося уникнути вибуху. Автомобіль відновленню не підлягає.

«Запалювальна рідина була залита під капот і підпалена. Викликали пожежників і поліцію. Весь складу нацпарку піднято по тривозі», - підкреслив еколог.

Русєв називає конкретне прізвище людини, яку вважає замовником підпалу. За його словами, даний громадянин по “вайберу” надсилав повідомлення з погрозами начальнику держохорони нацпарку. Причина підпалу, за твердженням еколога, те, що служба державної охорони НПП «Тузловські лимани», патрулюючи вдень територію, виявила браконьєрські сітки, що належать громадянину на прізвище Терзі, в лимані Бурнас.

«А на під'їзді до браконьєрського лігва браконьєр розставив їжаки з арматури з шипами проти машини інспекторів парку. Увечері інспектори вилучили їжаки і браконьєрські сітки. О першій годині ночі на “вайбер” надійшло попередження ... Через півтори години машина спалахує», - розповів Русєв.

Він зазначає, що згоріла машина була єдиним засобом пересування адміністрації заповідника. На даний час неможливо не тільки виконувати заплановану роботу і контролювати територію заповідника, а й нема на чому вивезти «команду нацпарку з речами» з села Тузли в районний центр Татарбунари (Одеська область).

У поліції факт звернення з приводу підпалу підтвердили.

Довідка УНІАН. «Тузловські лимани» - національний природний парк, розташований на території Татарубнарського району Одеської області. Створений 1 січня 2010 року. Площа - 27865 га. Загальна площа водних дзеркал водойм - 206 кв. км. Система озер, розташованих в парку, має статус водно-болотних угідь міжнародного значення, відповідно до Рамсарської конвенції, з особливим охоронним режимом.