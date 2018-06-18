У Херсоні побили журналіста (фото)

Постраждалий пов'язує інцидент виключно зі своєю професійною діяльністю.

У Херсоні невідомі побили місцевого журналіста та активіста громадської організації «ЧЕСНО» Сергія Нікітенка.

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Про це сам Нікітенко повідомив в Facebook.

«Нападники – двоє бороданів, чекали біля стоянки. Після побиття сіли в машину з транзитними номерами. Уся інформація в поліції. Били мовчки», –зазначив він.

Журналіст пов'язує інцидент виключно зі своєю професійною діяльністю.

«Врятувало те, що я завжди готовий до такого розвитку подій, і вчасно згрупувався», –уклав він.

Раніше повідомлялося, що в Дніпрі було скоєно напад на громадського активіста і редактора ресурсу «ПОКЛИК» («Закон один для всіх») Всеволода Новохатько.