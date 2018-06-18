У Херсоні побили журналіста (фото)
10:49, 18 червня 2018Інциденти
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Постраждалий пов'язує інцидент виключно зі своєю професійною діяльністю.
У Херсоні мовчазні бородані побили журналіста Сергія Нікітенка / Facebook - Сергій Нікітенко
У Херсоні невідомі побили місцевого журналіста та активіста громадської організації «ЧЕСНО» Сергія Нікітенка.
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Про це сам Нікітенко повідомив в Facebook.
«Нападники – двоє бороданів, чекали біля стоянки. Після побиття сіли в машину з транзитними номерами. Уся інформація в поліції. Били мовчки», –зазначив він.
Журналіст пов'язує інцидент виключно зі своєю професійною діяльністю.
«Врятувало те, що я завжди готовий до такого розвитку подій, і вчасно згрупувався», –уклав він.
Раніше повідомлялося, що в Дніпрі було скоєно напад на громадського активіста і редактора ресурсу «ПОКЛИК» («Закон один для всіх») Всеволода Новохатько.
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