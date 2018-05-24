У Дніпрі невідомі напали на журналіста

Постраждалий пов’язує інцидент зі своїми публікаціями про міську владу.

У Дніпрі було скоєно напад на громадського активіста та редактора ресурсу «ЗОВ» («Закон один для всіх») Всеволода Новохатька.

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Про це сам Новохатько повідомив «Радіо Свобода». За його словами, вранці 24 травня група молодиків чекала на нього неподалік від його будинку, а перед цим невідомі кілька днів з’ясовували його режим дня.

«Приблизно о 8:20 я вийшов із дому. Один спостерігав здалеку, а двоє мене перехопили у 300 метрах від будинку, напевно, за його дзвінком. Думаю, їх можна буде впізнати. Молоді, спортивної статури, зростом приблизно 170-175 сантиметрів. Йшли мені назустріч, лівіше від мене. Коли порівнялись зі мною, я помітив якийсь рух й інстинктивно почав ухилятись. Я пропустив удар в обличчя і упав на землю. Потім підбігли люди, під’їхала машина, і нападники втекли», – розповів постраждалий.

Новохатько пов’язує інцидент зі своєю журналістською діяльністю. Зокрема, публікаціями на сайті «ЗОВу» та в інших місцевих ЗМІ.

«Пов’язую інцидент з діяльністю сайту «ЗОВ» і моїми публікаціями на сайті «Інформатор» про співробітників міської влади, які іноді не дотримуються законодавства відносно до себе, своїх родичів та друзів», – сказав журналіст.

Наразі постраждалий перебуває у лікарні, де мають засвідчити тілесні ушкодження.

Заяву про скоєння злочину прийняв Амур-Нижньодніпровський райвідділ поліції. Даних щодо відкриття провадження поки немає.

Як повідомляв УНІАН, 24 травня у Запоріжжі невідомі в масках напали на журналіста "Громадського ТБ Запоріжжя" Анатолія Остапенка і побили його.