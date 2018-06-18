Жителів Києва налякали великі змії на пляжі (фото)

Господар змій носить їх з собою в аптеку і їздить в автобусі.

Незвичайних відпочиваючих помітили кияни на озері Тельбін у Дніпровському районі.

Як повідомляють в співтоваристві "Наш дім — Березняки" в Facebook, в воді на березі воювали два великих пітона (це не отруйна змія). Мешканці кажуть, що це, швидше за все, домашні тварини.

Багато хто бачив чоловіка, який постійно носить двох таких змій на шиї: він був помічений в одній з аптек і навіть в салоні автобуса №51. Думки людей щодо таких "сусідів" по пляжу розділилися.

"Це не ті тварини, які викликають у всіх любов і почуття розчулення", "А де повідок і намордник?", — коментують в співтоваристві.

Інші ж пишуть, що деякі відпочиваючі виглядають і поводяться куди гірше.

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«Замість циган у нас нові мешканці. Готові зустрітися з ними на Тельбіні?», - пише автор посту.

Втім, інші користувачі припустили, що, швидше за все, ці пітони домашні, оскільки поблизу живе чоловік, який носить відразу двох змій на шиї. Кілька днів тому його бачили в автобусі та аптеці.

«Це що, жарт такий? Які змії в озері, народ зовсім страх втратив (господарі змій)? Нехай удома їх зберігають», «А якщо воно заповзе кудись або відкладе яйця, не сильно в курсі, як у них все це відбувається, але на Тельбіні тільки популяції змій і не вистачало», - обурюються кияни.