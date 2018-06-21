"Ледь не порвав посвідчення УБД": у мережі розповіли про інцидент з ветераном АТО в Хмельницькій області (фото)
09:13, 21 червня 2018Інциденти
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За словами користувачки мережі, чоловік ледь не порвав посвідчення УБД.
У мережі обурені інцидентом з ветераном АТО / facebook.com/Iryna Olkhovyk
У Хмельницькій області у відділенні "Приватбанку" невідомий чоловік відмовився пропустити поза чергою учасника бойових дій на Донбасі.
Про це на своїй сторінці у Facebook повідомляє користувачка Ірина Ольховик.
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За її словами, інцидент стався 20 червня. Ольховик розповіла, що чоловік жбурнув паспорт ветерана АТО, ледь не порвав посвідчення УБД і сказав, щоб Дмитро (ветеран - УНІАН.) "зробив собі наколку на чолі, що він УБД".
Водночас, деякі інші учасники бойових дій пишуть, що не користуються посвідченням для проходу без черги.
Як повідомляв УНІАН, у Вінницькій області двох чоловіків, які знущались з ветерана АТО Олександра Дяка, змусили на колінах просити у нього вибачення.
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