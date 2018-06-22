У Києві обікрали голову Конституційного суду Литви

Поліція відкрила кримінальне провадження за статтею 185 Кримінального кодексу "Крадіжка".

У Києві злодії вкрали у голови Конституційного суду Литви Дайнюса Жалімаса гаманець із грошима.

Факт звернення громадянина Литви до поліції підтвердив прес-секретар Національної поліції Ярослав Тракало, пише УП.

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"Близько 18 години 21 червня по спецлінії 102 звернувся громадянин Литовської республіки, який повідомив, що по вулиці Гончара в магазині у нього вкрали гаманець з грошовими коштами", – сказав Тракало.

За його словами, поліція відкрила кримінальне провадження за статтею 185 Кримінального кодексу "Крадіжка".

Прізвище потерпілого та суму грошей правоохоронці не називають, водночас як стало відомо УП з джерела в правоохоронних органах, жертвою кишенькових злодіїв став голова Конституційного суду Литви Дайнюс Жалімас.

Як повідомляв УНІАН, 20 червня в Києві невідомі пограбували шведського дипломата. Постраждалим, за даними джерел, виявився голова офісу Ради Європи в Україні Мортен Енберг.