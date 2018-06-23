СБУ попередила замовлений спецслужбами РФ теракт у Харкові

На замовлення російських спецслужб жінка повина була підірвати пам’ятник воїнам УПА за допомогою саморобного вибухового пристрою.

Співробітники контррозвідки Служби безпеки України під процесуальним керівництвом прокуратури попередили у Харкові терористичний акт біля пам’ятника воїнам УПА, замовлений спецслужбами країни-агресора.

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Про це повідомили у прес-центрі СБУ. Зазначається що для здійснення теракту російські куратори планували використати учасників так званої військово-політичної групи «Харьковское движение сопротивления».

" З 2014 року члени групи спеціалізувались на підриві національних пам’ятників, офісів українських патріотичних організацій та особистих транспортних засобів осіб, які входять до їх складу, проведенні розвідувальної діяльності та розповсюдженні серед мешканців Харкова матеріалів антиукраїнського, сепаратистського та екстремістського змісту. Контррозвідники СБ України встановили, що з квітня 2018 року спецслужби РФ відновили фінансування діяльності ВПГ «ХДС» для проведення на території Харкова терористичної діяльності. Одна із учасниць групи отримала від російських кураторів завдання підірвати пам’ятник воїнам УПА за допомогою саморобного вибухового пристрою", - йдеться у повідомленні.

Правоохоронці затримали зловмисницю "на гарячому", під час закладання вибухівки під пам'ятний знак. Під час обшуків у помешканні затриманої знайшли символіку "ЛДНР".

Жінці оголошено підозру за ч. 2 ст. 15, ч. 1 ст. 258 (замах на злочин та терористичний акт) Кримінального кодексу України.

Тривають слідчо-оперативні дії, спрямовані на виявлення інших осіб, причетних до організації та вчинення вказаного злочину.

Як повідомляв УНІАН, у травні СБУ провела спецоперацію по інсценуванню вбивства російського журналіста Аркадія Бабченка, якого "замовили" у РФ. За даними СБУ спецоперація допомогла виявити ще 47 осіб які могли бути наступними жертвами терористів.