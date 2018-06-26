Кривава ДТП на Рівненщині: загинуло четверо людей, ще семеро у лікарні (фото, відео)

За попередніми даними, водій "євробляхи" не надав переваги у русі маршрутці, внаслідок чого обидва транспортні засоби відкинуло на зустрічну смугу, де вони зіткнулися з вантажівкою.

На автодорозі «Київ-Ковель-Ягодин» поблизу села Орлівка Сарненського району вчора ввечері сталася смертельна дорожньо-транспортна пригода. Як повідомили у відділі комунікації поліції Рівненської області, водій легкового автомобіля «Mercedes-Benz» на іноземній реєстрації, який виїжджав із другорядної дороги на головну, не надав переваги в русі маршрутному таксі сполученням «Київ-Ковель». У результаті зіткнення транспортні засоби відкинуло на зустрічну смугу, де вони зіткнулися з автоцистерною. За даними поліції, троє осіб загинули на місці, дев'ятьох з травмами різного ступеня тяжкості доставили до лікарні. Сьогодні у ДСНС повідомили, що загинуло четверо людей, семеро госпіталізовані. Як повідомляв УНІАН, 25 червня у Запорізькій області внаслідок ДТП загинуло троє людей.

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