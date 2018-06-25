Жахлива ДТП в Запорізькій області: загинули три людини, серед постраждалих - діти

20:17, 25 червня 2018
Інциденти
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В результаті аварії загинули три людини - водій і пасажир автомобіля «ГАЗ» / Нацполіція
 

Про це УНІАН повідомили у відділі комунікацій ГУ НПУ в Запорізькій області.

Аварія сталася сьогодні, 25 червня, близько 6-ї години ранку.

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За повідомленням поліції, на трасі Харків-Сімферополь зіткнулися два автомобілі: водій «ГАЗ-24», не впорався з керуванням, виїхав на смугу зустрічного руху та допустив зіткнення з автомобілем Skoda Fabia.

Унаслідок аварії загинули троє людей- водій і пасажир автомобіля «ГАЗ», жителі Василівського району (Запорізька обл.), 1994 і 1987 років народження, а також водій автомобіля Skoda, житель Харківської області, 1980 року народження. Двоє пасажирів автомобіля Skoda - жінка, 1988 р.н. і дівчинка 2010 р.н. – доправлені до районної лікарні.

Відкрито кримінальне провадження за ознаками ч.3 ст.286 (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) Кримінального кодексу України. Триває досудове розслідування.

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Теги: #ДТП