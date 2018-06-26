На Херсонщині з ізолятора втекли двоє злочинців - введено план "Перехоплення" (фото, відео)

Через втечу зловмисників у Херсонській області введено план "Перехоплення".

Вночі 26 червня з ізолятора тимчасового тримання у смт Новотроїцьк Херсонської області втекли двоє зловмисників, пошкодивши у прогулянковому дворі металеві ґрати на даху.

В області введено план "Перехоплення", повідомляє прес-служба місцевої поліції.

Перший розшукуваний - Соліхов Рахматулло Абдурохимович, 14.06.1979 р.н., проживав у смт. Новотроїцьке, заарештований за розбій та завдання тяжких тілесних ушкоджень.

Читайте такожВ Ізмаїлі ув'язнений обманув конвоїрів і втік

"Прикмети: зріст 175-180 см, худорлявої статури, обличчя овальне смагляве, очі карі, губи товсті. Особливі прикмети: лобні залисини. Був одягнений у бриджі синього кольору, спортивну куртку синього кольору і капці", - розповіли правоохоронці.

Другий розшукуваний - Балаєв Олексій Юрійович, 01.07.1989 р.н., мешкав у с. Громівка Новотроїцького р-ну, заарештований за вчинення грабежів та крадіжок.

"Прикмети: зріст 180-185 см, худорлявої статури, очі карі, ніс великий, вуха середні прилягаючі, волосся темне. Був одягнений у спортивний костюм сірого кольору і капці", - додали у поліції.

Як повідомляв УНІАН, у квітні в Житомирі з установи виконання покарань втік особливо небезпечний злочинець.