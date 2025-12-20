ChatGPT навчився змінювати свою 'особистість' за бажанням користувача

Тепер можна налаштувати як загальний стиль і тон спілкування ШІ, так і окремі характеристики.

У ChatGPT з'явилися нові функції персоналізації, які дозволяють точніше налаштовувати як загальний стиль і тон спілкування чат-бота, так і окремі характеристики. Про це пише The Verge.

Нові параметри з'явилися в розділі "Персоналізація" в "Налаштуваннях" ChatGPT. Тепер можна:

задати основний стиль і тон спілкування – від професійного і доброзичливого до іронічного, креативного, максимально ефективного, відвертого або навіть цинічного;

вручну налаштувати окремі риси характеру, наприклад рівень тепла та емоційності відповідей;

попросити ChatGPT рідше складати списки та використовувати емодзі – або, навпаки, ще частіше.

Крім того, з останнім оновленням у ChatGPT тепер можна закріпити потрібні чати – вони перебуватимуть у загальному списку чатів, але в самому верху.

Кількома днями раніше ChatGPT запустив свій "магазин застосунків" – зі Spotify, Photoshop та іншими сервісами. Після прив'язки звертатися до будь-якого з них можна просто у форматі діалогу.

Згідно з актуальною статистикою, ChatGPT займає понад 80% світового ринку чат-ботів і аж 92% в Україні. Найближчі суперники – Perplexity і Microsoft Copilot. На них припадає частка в 15% від усіх користувачів.

