Смерть американського інструктора у Львові: військові США повідомили подробиці

21-річний Джозеф Джей Нелк помер у Львові у неділю, 10 грудня. За даними нью-йоркського Департаменту військово-морських справ, причини смерті - природні, не пов'язані з військовою діяльністю. Розслідування інциденту триває, говориться у повідомленні для ЗМІ.

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Нелк був одним із 200 бійців нью-йоркської Національної гвардії, які відправилися до України для спільних із українськими солдатами тренувань на Яворівському полігоні (Міжнародний центр миротворчості та безпеки). Бійці були мобілізовані у жовтні, і 22 листопада їм передали місію нацгвардійці зі штату Оклахома.

Нелк був зарахований до складу нью-йоркської Національної гвардії у березні 2015 року після того, як пройшов підготовку. Він мав нагороди - медаль "Служба національної оборони" та стрічка "Служба армії".

Як повідомляв УНІАН, за даними Нацполіції, американський солдат помер у приміщені магазину у Львові.