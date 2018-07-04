Кількість жертв ранкової ДТП поблизу Чернігова зросла до чотирьох осіб

Пасажирка легковика померла у лікарні, жінка отримала травми несумісні із життям.

Кількість загиблих у ДТП, що трапилася вранці на виїзді із Чернігова, зросла з трьох до чотирьох осіб.

Про це УНІАН повідомив прес-офіцер патрульної поліції Чернігова Віталій Копистко.

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«Пасажирка легковика померла у лікарні. Жінка отримала травми несумісні із життям», - сказав він.

Копистко уточнив, що водій автомобіля «Газель» отримав травми і був доставлений до лікарні, але від госпіталізації відмовився.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні вранці легковик «Джилі», рухаючись по Київському шосе у напрямку с. Количівка, за автомобільним мостом (район Старого вокзалу) здійснив лобове зіткнення із автомобілем «Газель», що рухався у бік Чернігова. Водій та дві пасажирки легковика загинули на місці події.

Інформація про подію внесена до Єдиного реєстру досудових розслідувань, відкрито кримінальне провадження за ч. 3 ст. 286 Кримінального кодексу України (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами, якщо вони спричинили загибель кількох осіб) - карається позбавленням волі на строк від п'яти до десяти років з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк до трьох років.

Триває досудове розслідування.