Вранці поблизу Чернігова сталася смертельна ДТП: загинули троє людей (фото)

Трагедія сталася сьогодні вранці на виїзді із Чернігова, за автомобільним мостом через річку Десна.

На виїзді із Чернігова, за автомобільним мостом через річку Десна, сьогодні сталася ДТП, внаслідок якої троє людей загинули, ще одна особа отримала травми.

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Про це УНІАН повідомили у секторі комунікацій Головного управління Нацполіціі в області.

Згідно з інформацією, на службу «102» о 6:41 зателефонував водій і повідомив про ДТП біля автомобільного мосту через Десну у передмісті Чернігова. На місці події правоохоронці встановили, що легковик «Джилі», рухаючись по Київському шосе у напрямку с. Количівка, за автомобільним мостом (район Старого вокзалу) здійснив лобове зіткнення з автомобілем «Газель», який рухався у бік Чернігова.

Внаслідок автопригоди водій та дві пасажирки автомобіля «Джилі» загинули на місці. Каретою екстреної медичної допомоги до лікарні доставлена ще одна пасажирка автомобіля «Джилі».

Інформація про ДТП внесена до Єдиного реєстру досудових розслідувань, відкрито кримінальне провадження за ч. 3 ст. 286 Кримінального кодексу України (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами, якщо вони спричинили загибель кількох осіб) - карається позбавленням волі на строк від п'яти до десяти років з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк до трьох років.

Триває досудове розслідування.