Перебігав вісім смуг: у Києві під колесами автомобіля загинув військовий

Неподалік від місця пригоди знаходився підземний перехід.

У Києві в районі станції метро "Житомирська" автомобіль збив на смерть 21-річного військового, який в недозволеному місці перебігав проспект Перемоги.

Як повідомили в групі dtp.kiev.ua у Facebook, неподалік від місця події знаходився підземний перехід.

"Молодий хлопець-військовий 1997 р. н. перебігав дорогу над підземним пішохідним переходом. Був збитий автомобілем Skoda. Помер в машині швидкої допомоги від важких травм, несумісних з життям", - йдеться в повідомленні.

Як повідомляв УНІАН, у Києві на Окружній дорозі, в напрямку Жулянського шляхопроводу, автомобіль однієї з фірм таксі потрапив у ДТП. Одна людина загинула, ще п'ятеро отримали травми різного ступеня тяжкості.