На Запоріжжі вантажівка з військовими потрапила у ДТП, є загиблий

Внаслідок ДТП загинув старший сержант - водій вантажівки. Ще одного військового з травмами госпіталізовано.

У Запорізькій області внаслідок ДТП за участю вантажного військового автомобіля, загинув боєць Збройних сил України.

Про це УНІАН повідомили в прес-службі патрульної поліції Запорізької області. Аварія сталась учора, 4 липня.

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Вантажний автомобіль «МАЗ» автомобільної роти ВЧ А 0709 прямував із Черкас до Нікополя у відрядження, в машині перебували троє військовослужбовців. Водій не впорався з керуванням і «МАЗ» з'їхав із дороги в кювет та перекинувся. Внаслідок аварії загинув старший сержант - водій вантажівки. Ще одного військового з травмами госпіталізовано.

За цим фактом проводиться перевірка.

Раніше повідомлялося, що на Львівщині легковик зіткнувся з пасажирським автобусом, є жертви.