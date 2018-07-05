На Запоріжжі вантажівка з військовими потрапила у ДТП, є загиблий
10:55, 05 липня 2018Інциденти
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Внаслідок ДТП загинув старший сержант - водій вантажівки. Ще одного військового з травмами госпіталізовано.
Тягач МАЗ без причепа з'їхав у кювет та перекинувся на дах / фото zp.depo.ua
У Запорізькій області внаслідок ДТП за участю вантажного військового автомобіля, загинув боєць Збройних сил України.
Про це УНІАН повідомили в прес-службі патрульної поліції Запорізької області. Аварія сталась учора, 4 липня.
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Вантажний автомобіль «МАЗ» автомобільної роти ВЧ А 0709 прямував із Черкас до Нікополя у відрядження, в машині перебували троє військовослужбовців. Водій не впорався з керуванням і «МАЗ» з'їхав із дороги в кювет та перекинувся. Внаслідок аварії загинув старший сержант - водій вантажівки. Ще одного військового з травмами госпіталізовано.
За цим фактом проводиться перевірка.
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