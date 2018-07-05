У Миколаєві бродячий пес вчепився в обличчя 4-річному хлопчику

За словами родички, малюк просто стояв біля під'їзду в очікуванні батьків.

У середу, 4 липня, на вул. Казарського у Миколаєві безпритульний пес напав на чотирирічну дитину.

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Про це повідомила тітка постраждалого хлопчика Юлія Чепурко, передають "Новости N".

За її словами, малюк просто стояв біля під'їзду в очікуванні батьків, коли бродячий собака вчепився йому в обличчя. В результаті у хлопчика рани на щоках і голові.

Як повідомляв УНІАН, в місті Чугуєві на Харківщині лисиця напала на чоловіка прямо у дворі. Він порався на подвір'ї, тварина підбігла ззаду і накинулася на нього.