На Харківщині в лісосмузі виявили схованку із гранатометами

12:00, 06 липня 2018
Інциденти
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Слідчо-оперативна група знайшла на землі 5 одиниць зброї з маркуванням / фото hk.npu.gov.ua

Як повідомили УНІАН у відділі комунікації Головного управління Національної поліції в Харківській області, 5 липня близько 22.50 до Куп’янського відділу поліції звернувся 39-річний житель села Кислівка та заявив, що під час прогулянки в лісосмузі виявив предмети, схожі на гранатомети.

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Слідчо-оперативна група знайшла на землі 5 одиниць зброї з маркуванням. Зброю вилучено і направлено на експертизу.

За даним фактом відкрито кримінальне провадження за ч. 1 ст. 263 (незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами) Кримінального кодексу України.

Працівники поліції встановлюють походження гранатометів та осіб, причетних до незаконного поводження зі зброєю.

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Теги: #Харків#гранатомети#схованка боєприпасів