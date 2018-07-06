В Івано-Франківську в лікарні померла 87-річна жінка, під ногами якої обвалився балкон
12:23, 06 липня 2018Інциденти
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Балкон зведеного на початку ХІХ століття будинку обвалився 5 липня.
У лікарні померла пенсіонерка, яка впала з балкону в Івано-Франківську / фото УНIАН
В Івано-Франківську померла 87-річна жінка, під ногами якої обвалився балкон.
Як повідомляють місцеві ЗМІ, жінка померла в лікарні. Травми при падінні виявилися несумісними з життям. Тіло відправили на експертизу.
Як повідомляв УНІАН, 5 липня у центрі Івано-Франківська обвалився балкон, на якому 87-річна жінка поливала квіти. Жінка з переломами ребер та ноги була госпіталізована.
Будинок з цим балконом знаходиться на вул. Січових стрільців. Зведений він на початку ХІХ століття та відомий як «Пасаж Єгера».
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