В Івано-Франківську в лікарні померла 87-річна жінка, під ногами якої обвалився балкон

12:23, 06 липня 2018
Інциденти
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У лікарні померла пенсіонерка, яка впала з балкону в Івано-Франківську / фото УНIАН

Як повідомляють місцеві ЗМІ, жінка померла в лікарні. Травми при падінні виявилися несумісними з життям. Тіло відправили на експертизу.

Як повідомляв УНІАН, 5 липня у центрі Івано-Франківська обвалився балкон, на якому 87-річна жінка поливала квіти. Жінка з переломами ребер та ноги була госпіталізована.

Будинок з цим балконом знаходиться на вул. Січових стрільців. Зведений він на початку ХІХ століття та відомий як «Пасаж Єгера».

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Теги: #Івано-Франківськ#обвалився балкон