У центрі Івано-Франківська обвалився балкон із пенсіонеркою (фото, відео)

Балкон впав в той час, коли на ньому жінка поливала квіти.

В Івано-Франківську внаслідок обвалу балкона 87-річна жінка з переломами опинилась у лікарні.

Як повідомили УНІАН у міському управлінні Державної служби з надзвичайних ситуацій, сьогодні, 5 липня, в Івано-Франківську в центрі міста обвалився балкон, в той час як на ньому 87-річна жінка поливала квіти. Жінка з переломами ребер та ноги знаходиться у лікарні.

Довідка УНІАН. Вказана будівля, зведена на початку ХІХ ст. в австрійському стилі, знаходиться на вул. Січових Стрільців,16; відома як «Пасаж Єгера». У крилі будови заселено 11 квартир. Зараз старий будинок потерпає від відсутності згоди між мешканцями, підприємцями-орендарями та міською владою.

Як повідомляв УНІАН, у центрі Львова туристу на голову впав уламок старовинного балкону.