На Чернігівщині через обвал бетонної плити загинули троє дітей (фото)

Плита за невстановлених обставин обвалилася в двоповерховому недобудованому будинку.

У Ніжині Чернігівської області, по вул. Борзнянський шлях, за невстановлених обставин в двоповерховому недобудованому будинку сталося обрушення плити перекриття, в результаті чого загинули 3 дитини 2004 та 2006 років народження.

Про це повідомляє прес-служба ДСНС.

До місця події від ДСНС притягнуто 7 чол. та 2 од. техніки ДСНС і автокран комунального підприємства. Інформація уточнюється.

Як повідомив УНІАН керівник сектору комунікацій Головного управління Нацполіції в області Сергій Бриль, інформація про загибель трьох хлопців до поліції надійшла від фельдшера.

«Трагедія сталася близько 16 години поблизу Ніжина, не доїжджаючи до с. Вертіївка у старій недобудованій будівлі. Зараз на місці працюють правоохоронці, рятувальники», - сказав він.

Загинули троє хлопців віком 14, 15 та 16 років. Правоохоронці припускають, що діти там гралися і на них обвалилася плита перекриття.

Як повідомляв УНІАН, у Києві підліток загинув при спробі вилізти на цистерну.