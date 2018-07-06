У Києві підліток загинув при спробі вибратись на цистерну

Залізничники стурбовані випадками травмування молоді на коліях – діти часто лізуть на вагони, аби зробити селфі.

На залізничній станції Дарниця в Києві при спробі залізти на цистерну загинув юнак 1999 року народження.

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Як повідомляється на сайті «Укрзалізниці» інцидент стався у ніч на 6 липня. Зазначається, що залізничники стурбовані випадками травмування молоді на коліях. Зокрема - через спробу зробити селфі на вагонах або зазіхання на майно залізниці.

Кількість подібних епізодів зросла. Так, всього з початку року травми на залізниці отримала 301 стороння особа, у тому числі 174 – зі смертельним наслідком. За відповідний період 2017 року було травмовано 262 сторонніх особи, з них 172 – загинули.

Як зазначають у компанії - найгірше, що серед травмованих 18 дітей віком до 16 років, з них 5 – травмовано смертельно. У 2017 році отримали травми 11 дітей, з них 5 – загинули.

Внаслідок ураження електричним струмом з початку року травмовано 19 сторонніх громадян, з них 6 – смертельно. Серед травмованих 8 дітей віком до 16 років, з них одна дитина загинула.