Під Києвом сталося дві смертельні ДТП (фото)
21:08, 08 липня 2018Інциденти
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На місці аварій працюють співробітники патрульної поліції, а також Держслужби з надзвичайних ситуацій.
На місці працюють співробітники поліції та ДСНС / фото dtp.kiev.ua
Біля селища міського типу Ворзель у Київській області зіштовхнулися два легкові автомобілі.
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Про це повідомляє dtp.kiev.ua.
Наразі відомо, що одна людина загинула внаслідок ДТП, проте кількість ймовірних жертв наразі встановлюється.
На місці аварії працюють співробітники патрульної поліції, а також Держслужби з надзвичайних ситуацій.
Ще одна ДТП сталася у Борисполі. Там водій легковика на швидкості в'їхав у маршрутний автобус "ІВАН", який стояв на зупинці транспорту. Зазначається, що водієві легкового автомобіля стало зле під час руху. Він загинув на місці.
Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 8 липня, в Орловській області Російської Федерації внаслідок ДТП загинуло двоє українців, ще четверо зазнали поранення.
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