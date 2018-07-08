Під Києвом сталося дві смертельні ДТП (фото)

На місці аварій працюють співробітники патрульної поліції, а також Держслужби з надзвичайних ситуацій.

Біля селища міського типу Ворзель у Київській області зіштовхнулися два легкові автомобілі.

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Про це повідомляє dtp.kiev.ua.

Наразі відомо, що одна людина загинула внаслідок ДТП, проте кількість ймовірних жертв наразі встановлюється.

На місці аварії працюють співробітники патрульної поліції, а також Держслужби з надзвичайних ситуацій.

Ще одна ДТП сталася у Борисполі. Там водій легковика на швидкості в'їхав у маршрутний автобус "ІВАН", який стояв на зупинці транспорту. Зазначається, що водієві легкового автомобіля стало зле під час руху. Він загинув на місці.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 8 липня, в Орловській області Російської Федерації внаслідок ДТП загинуло двоє українців, ще четверо зазнали поранення.