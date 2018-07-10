Подробиці трагедії на Львівщині: 13-річна дівчинка зарізала батька, коли була п'яною (відео)

Дитина уникне тюрми, але в родину, найімовірніше, вже не повернеться.

13-річна дівчинка вбила свого батька в Дрогобичі на Львівщині. Поліції дитина розповіла, що нетверезий чоловік накинувся на неї й вона, щоб захиститися, вдарила його ножем у шию.

На паркеті досі сліди крові, а у будинку страшенний розгардіяш, який намагається прибрати друг загиблого, йдеться в сюжеті ТСН.

"Батько приставив ножа до горла, погрожував їй вбивством – і вона з метою самозахисту вхопила, що трапилося під руку, це виявився ніж", - розповів заступник начальника Дрогобицького відділу поліції Роман Головей.

Удар став для батька смертельним. Все це поліція знає зі слів Віки. Її мати і 10-річна сестра у той час вже спали. Коли копи приїхали на виклик, з’ясувалося, що і сама дитина страшенно п’яна. Її одразу шпиталізували, зараз із дівчинкою працюють психологи. У поліції кажуть, що з батьком Віка сварилася постійно.

"Постійно принижував через те, що вона курила, вела антигромадський спосіб життя. Сусіди, знаючи ситуацію, знаючи дану сім'ю, чули неодноразовий шум, гамір, просто звикли і не звертали на це увагу", - розповів Головей.

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Підтверджує це і кум загиблого, але додає – у самозахист не вірить. Мовляв, дівчинка не приховувала, що свого батька ненавидить.

"Я не вірю, що він її бив там. Вона не любила його. На мою думку, все горілка. Поки я живий, я з нею говорити не буду", - заявив приятель загиблого Степан.

На сторінці дівчинки у мережах інформації небагато – переважно селфі і фото зачіски. Її мати зараз в поліції, сусіди із журналістами спілкуватися не хочуть, у школі теж не говіркі. Кажуть лише, що жодної агресії за 8-класницею не помічали. "Вона була не конфліктна. Єдиний недолік – вона не вчилася", - зізналася вчителька.

У службі у справах дітей кажуть, що родину пильнували, але раніше, коли батьки постійно пиячили. Останні ж два роки до сім’ї не навідувалася, бо запевняють, що вони виправилися.

"Мати доглядала за дітьми, діти були одягнуті нормально, були продукти. Не передбачено, що ми повинні далі відвідувати такі сім'ї. Звичайно, якщо б було таке звернення, ми б виїжджали", - пояснив начальник відділу служби у справах дітей Дрогобицької міської ради Ігор Яким.

Поліція розслідує справу як умисне вбивство, але кримінальна відповідальність за це наступає з 14 років. Вікторії зараз 13, тому, найімовірніше, замість арешту з нею працюватимуть психологи. Додому дівчинка не повернеться, а разом з сестрою з лікарні поїде до дитячого будинку.

Як повідомляв УНІАН, у місті Дрогобич на Львівщині 13-річна дівчина під час сварки завдала батькові смертельного ножового поранення.