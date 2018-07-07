На Львівщині 13-річна дівчина ножем вбила батька

15:27, 07 липня 2018
Інциденти
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У поліції пояснили, що дівчинка захищалась від п'яного батька / фото УНІАН

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Як повідомили УНІАН у відділі комунікації Головного управління Нацполіції у Львівській області, інформацію про злочин правоохоронці отримали сьогодні вночі.

«Слідчо-оперативна група встановила, що між 35-річним жителем райцентру та його 13-річною донькою виник побутовий конфлікт. Батько, який знаходився у стані алкогольного сп’яніння, почав погрожувати дівчинці. Захищаючись, вона заподіяла чоловікові проникаюче ножове поранення в шию, що і призвело до смерті. Зі школяркою зараз працюють психологи», - повідомив начальник Дрогобицького відділу поліції Андрій Білас.

За фактом події відкрито кримінальне провадження за ч.1 ст.115 Кримінального кодексу України (умисне вбивство). Проводяться першочергові слідчі дії, з’ясовуються обставини події.

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