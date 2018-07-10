Вийшов викинути сміття: на Донбасі підстрелили цивільного, поліція розслідує терористичний акт

Чоловік знаходиться у лікарні, його життю нічого не загрожує.

Житель Красногорівки Донецької області отримав вогнепальне поранення, коли вийшов на двір викинути сміття.

Про це йдеться на офіційному сайті поліції Донеччини.

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«О 13.00 до Мар’їнського відділення поліції надійшло повідомлення від лікарів про те, що до них доставлено чоловіка з вогнепальним пораненням ноги. Встановлено, що 60-річний чоловік вийшов за двір викинути сміття, коли почув хлопок та біль у нозі. Постраждалий знаходиться у лікарні Курахового. Наразі його життю нічого не загрожує», - йдеться у повідомленні.

Відкрито кримінальне провадження за ст. 258 (терористичний акт) Кримінального кодексу України.

Як повідомляв УНІАН, незаконні збройні формування обстріляли житлові квартали нещодавно звільненого від окупантів селища Золоте-4 на Луганщині.