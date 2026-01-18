Понад 16 годин без світла: в Yasno заявили про збільшення кількості черг відключень

За словами Сергія Коваленка, максимальні інтервали 7 годин без світла і 3,5 години зі світлом зараз неактуальні.

Ситуація в енергосистемі України змінилася. Зараз в країні застосовуються графіки відключень світла по 4,5-5 черг одночасно. Про це повідомив гендиректор Yasno Сергій Коваленко на своїй сторінці в Facebook.

"Ситуація в енергосистемі змінилася. Якщо раніше більше 4 черг означали екстрені відключення поза графіком, то зараз країна починає жити за графіками в 4,5-5 черг", - написав він.

Коваленко зазначив, що зараз Київ перебуває в режимі екстрених відключень. За його словами, мешканці столиці орієнтовно мають 3 години зі світлом і 10 годин без. Ситуація різниться від району до району.

"Максимальні інтервали 7 годин без світла / 3,5 години зі світлом зараз неактуальні. Графік ймовірних відключень - неактуальний. При обмеженнях в 5 черг з 6 відключення можуть тривати більше 16 годин. Це поточна реальність", - додав гендиректор Yasno.

Коваленко підкреслив, що відключення світла більше 16 годин викликані ударами Росії по об'єктах енергетичної інфраструктури України. Він заявив, що поки складно сказати, чи покращиться ситуація в найближчому майбутньому.

"Нам точно потрібно пережити ці сильні морози - з потеплінням споживання має зменшитися. Втім, ключовий фактор - обстріли енергетики. Їх спрогнозувати неможливо", - резюмував Коваленко.

Удари по енергетиці України - останні новини

Нагадаємо, що в ніч на 18 січня росіяни атакували ударними дронами енергетичну інфраструктуру півдня Одеської області. Начальник Одеської обласної військової адміністрації Олег Кіпер повідомив, що в результаті влучень виникла пожежа на об'єкті енергетичної інфраструктури.

Крім того, 17 січня окупанти завдали ударів керованими авіабомбами по передмістю Сум. В результаті атаки є постраждалі, а також пошкоджені житлові будинки, господарські будівлі та автомобілі.

Голова Сумської міської військової адміністрації Сергій Кривошеєнко повідомляв, що в місті ускладнено електропостачання. Медичні та інші об'єкти життєзабезпечення працюють у штатному режимі або з використанням резервних рішень.

