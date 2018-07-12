Правоохоронці запідозрили у скоєному трьох громадян Грузії, які тільки приїхали в Тернопіль. Їх почали відстежувати і одразу після другої крадіжки затримали із вкраденим.

У Тернополі затримали грузинів, які за два дні обікрали дві квартири. Як повідомили УНІАН в секторі комунікацій головного управління Національної поліції України в Тернопільській області, 9 липня було задокументовано крадіжку на Східному масиві, а наступного дня – на Сонячному.

За словами заступника начальника Головного управління Національної поліції в Тернопільській області Степана Яцуха, обидва житла знаходилися на перших поверхах. До середини злодії проникали, віджавши металопластикові вікна. З осель виносили лише гроші та золото.

Правоохоронці запідозрили у скоєному трьох громадян Грузії, які тільки приїхали в Тернопіль. Їх почали відстежувати і одразу після другої крадіжки затримали із вкраденим.

Усі вони уже притягувалися до відповідальності за аналогічні злочини. Одного з підозрюваних справа перебуває на розгляді в суді Києва. За попередньою інформацією, тріо гастролює обласними центрами і займається крадіжками.

Подія внесена до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ст. 185 ч. 3 ККУ (крадіжка, поєднана з проникненням у житло, інше приміщення чи сховище або що завдала значної шкоди потерпілому).