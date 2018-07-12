"Нацкорпус" увірвався до львівської мерії, щоб "допомогти стоматологам"

На запитання, до якого моменту "Нацкорпус" збирається залишатись в ратуші, його представник, відповів, що "рішення будуть приймати стоматологи".

Представники "Національного корпусу" увірвались на засідання Львівської міської ради в ратуші.

Як повідомив представник львівського осередку Степан Віняр, вони "прийшли допомогти стоматологам", передає Українська правда.

"Вони (стоматологи – ред.) виграли суди, їм не платили 8 місяців зарплату. Тут є ситуація між начмедом (начальником міського управління охорони здоров'я – ред.) і трудовим колективом", – зазначив Віняр.

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За його словами, суд постановив виплатити зарплату працівникам 3-ї поліклініки, але "бюджетна комісія все це проігнорувала".

"Вони висунули вимоги (про виплату зарплати – ред.), ми їм допомагаємо", – сказав представник "Нацкорпусу".

Віняр стверджує, що значних сутичок не відбулось. Правоохоронців, за його словами, в Раді немає.

"Є там муніципальна варта, яка хотіла заблокувати, але їй не вдалось", – розповів він.

На запитання, до якого моменту "Нацкорпус" збирається залишатись в ратуші, його представник, відповів, що "рішення будуть приймати стоматологи".

Водночас, на YouTube-каналі Львівської міської ради оприлюднено відео, на якому видно, як молодики в футболках "Нацкорпусу" силою увірвались в приміщення, влаштували сутички.

Відео: lvivadm

"Вони влаштували штовханину, пошкодили вхідні двері Ратуші, зірвали роботу сесії Львівської міської ради та пошкодили частину меблів у великій сесійній залі", – стверджують в міськраді.