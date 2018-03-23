У Києві "Нацкорпус" заблокував спецпризначенців на території заводу "Атек"

До заводу також прибув народний депутат, лідер "Нацкорпусу" Андрій Білецький.

Представники Національного корпусу "Азов" заблокували на території заводу "Атек" в Києві правоохоронців, які раніше прибули туди для проведення слідчих дій.

На території заводу перебуває близько 10 автобусів з представниками Національної гвардії та кілька десятків спецпризначенців, передає "Громадське".

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Націоналісти заблокували представників правоохоронних сил на території "Атек", поки не прибудуть слідчі.

До території заводу також прибув народний депутат, лідер "Нацкорпусу" Андрій Білецький. Він заявив, що це приміщення території "Атек" належить рекрутинговому центру "Азов".

Як повідомляв УНІАН, у приміщенні центрального штабу політичної партії "Національний Корпус" на території заводу "АТЕК" (Київ. пр.Перемоги, 83) поліція проводила слідчі дії.