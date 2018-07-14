За годину до смертельної аварії голова РДА на Закарпатті потрапив в іншу ДТП, але поліцейські його відпустили - Москаль

З цього приводу розпочато службове розслідування.

Приблизно за годину до смертельної ДТП правоохоронці затримували нетверезого голову Перечинської райдержадміністрації Віктора Олефіра за іншу аварію, але відпустили.

Про це повідомляється на сайті голови Закарпатської обласної державної адміністрації Геннадія Москаля.

Читайте такожГолові РГА на Закарпатті Олефіру оголошено підозру у вчиненні смертельної ДТП - прокуратура

«У п’ятницю, 13 липня, о 21.08, тобто за годину до смертельної ДТП в Перечині, у Перечинське відділення поліції надійшло повідомлення, що в с. Ворочово по вул. Головній сталася дорожньо-транспортна пригода – голова Перечинської РДА Олефір за кермом позашляховика Jeep Cherokee зіткнувся з автомобілем ВАЗ-2109. На місце виїхала поліція й побачивши, що водій позашляховика був у стані алкогольного сп’яніння, відпустила його через те, що внаслідок аварії не було потерпілих», - йдеться в повідомленні.

У зв’язку з цим Москаль доручив начальнику Головного управління Національної поліції в Закарпатській області Роману Стефанишину терміново провести службове розслідування за даним фактом, встановити, хто виїжджав на місце пригоди, звільнити цих людей за халатне виконання службових обов’язків, а матеріали розслідування передати в прокуратуру.

Читайте такожСмертельна п'яна ДТП на Закарпатті: голову РДА відсторонили від посади

Як повідомляв УНІАН, 13 липня о 22.37 голова Перечинської РДА Віктор Олефір, перебуваючи у стані алкогольного сп’яніння за кермом автомобіля Jeep Cherokee, скоїв у Перечині на вул. Жовтневій наїзд на двох жительок міста, одна з них (віком 56 років) померла від отриманих травм, інша (71 рік) – в реанімації.

За даним фактом розпочато кримінальне провадження за ч.2 ст.286 (порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинило смерть потерпілого) Кримінального кодексу України.

Водія затримано в порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України, автомобіль поміщено на спецмайданчик поліції.