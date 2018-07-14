П'яна ДТП на Закарпатті: у поліції заявили, що не зупиняли нетверезого Оліфера за годину до смертельної аварії

Інформація про те, що голову Перечинської РДА, який в нетверезому стані скоїв наїзд на двох жінок, затримали перед цим за іншу аварію і відпустили, з’явилася раніше на сайті голови Закарпатської ОДА Геннадія Москаля.

Начальник Головного управління Національної поліції в Закарпатській області Роман Стефанишин спростував інформацію про те, що за годину до смертельної ДТП поліція зупиняла голову Перечинської РДА Віктора Оліфера і фіксувала факт його сп'яніння.

Про це повідомляється на сайті поліції Закарпатської області.

Згідно з офіційною заявою Стефанишина, інформація про те, що за годину до ДТП поліція зупиняла голову Перечинської РДА, не відповідає дійсності.

"Того вечора на лінію "102" дійсно надходило повідомлення про ДТП в селі Ворочово Перечинського району. На місце події прибула поліція, проте учасників автопригоди на місці не було. Правоохоронці зв'язалися в телефонному режимі із заявником, і той пояснив, що допомога поліції йому не потрібна, з водієм автомобіля, який зачепив його транспортний засіб, він домовився усно і претензій не має", - зазначив Стефанишин.

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За його словами, сьогодні за даним фактом розпочато службову перевірку, правоохоронці розшукали заявника та запросили його для з'ясування всіх обставин до ГУНП в Закарпатській області.

"Чоловіка опитали, він письмово підтвердив, що відмовився від допомоги поліції того вечора. Тому група реагування патрульної поліції не працювала з головою Перечинської РДА та не фіксувала факту його алкогольного сп'яніння", - наголосив Стефанишин.

Раніше у повідомленні на сайті голови Закарпатської ОДА Геннадія Москаля зазначалось, що 13 липня близько 21.00 поліцейські затримували Олефіра за іншу аварію – зіткнення з автомобілем ВАЗ-2109, але через те, що внаслідок аварії не було потерпілих, відпустили.

Як повідомляв УНІАН, 13 липня близько 22.30 голова Перечинської РДА Віктор Олефір, перебуваючи у стані алкогольного сп’яніння за кермом автомобіля Jeep Cherokee, скоїв у Перечині наїзд на двох жительок міста. Жінка віком 56 років померла від отриманих травм в лікарні, стан іншої потерпілої віком 71 рік - тяжкий.

Наразі Олефір написав заяву на звільнення і відсторонений від посади.

Його затримано і повідомлено про підозру за ч. 2 ст. 286 (порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинили смерть потерпілого) Кримінального кодексу України.