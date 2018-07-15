На Хмельниччині у ДТП потрапив автобус з дітьми

В рейсовому автобусі Хмельницький – Київ – Харків знаходилось 11 пасажирів, з яких 3 дітей.

Сьогодні близько 15.30 на перехресті Вінницького шосе і об’їзної дороги на Чернівці сталася дорожньо-транспортна пригода за участю трактора ХТЗ-200, рейсового автобуса SETRA та вантажного автомобіля DAF.

Про це повідомляється на сайті Державної служби України з надзвичайних ситуацій.

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«На місце пригоди прибули рятувальники ДСНС, які для недопущення загорання від’єднали акумуляторні батареї пошкоджених машин та змили з проїжджої частини розлите пальне», - йдеться в повідомленні.

Внаслідок аварії постраждав водій трактора, який з травмами різного ступеню тяжкості був госпіталізований до лікарні.

У ДСНС повідомили, що в рейсовому автобусі Хмельницький – Київ – Харків знаходилось 11 пасажирів, з яких 3 дітей. Двом пасажирам лікарі «швидкої» надали невідкладну допомогу на місці, від госпіталізації постраждалі відмовились.

Причини та винуватців аварії встановлюють правоохоронні органи.

Як повідомляв УНІАН, у Харкові водій збив на тротуарі дитячу коляску: п'ятимісячний хлопчик не вижив.