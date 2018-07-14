У Харкові водій збив на тротуарі дитячу коляску: п'ятимісячний хлопчик не вижив (фото)

28-річний водій автомобіля не впорався з керуванням, виїхав на тротуар та зачепив дитячий візок, від удару дитину викинуло з візочка.

У Харкові загинуло п’ятимісячне немовля, коляску із яким на тротуарі збив водій автомобіля «Жигулі».

Як повідомили УНІАН у відділі комунікації ГУНП України в Харківській області, дорожньо-транспортна пригода сталася сьогодні, 14 липня, близько 18.00 на проспекті Гагаріна.

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За відомостями поліції, 28-річний водій автомобіля ВАЗ не впорався з керуванням, виїхав на тротуар та зачепив дитячий візок, в якому знаходився п’ятимісячний хлопчик. Від удару дитину викинуло з візочка. 20-річна мати отримала черепно-мозгову травму та струс мозку.

Постраждалих госпіталізували до лікарні, де дитина померла.

Відкрито кримінальне провадження за ч. 2 ст. 286 (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) Кримінального кодексу України. Вирішується питання про затримання водія в порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України.

Як повідомляв УНІАН, поліція розповіла подробиці ДТП на Одещині, в якій загинула 4-річна дівчинка.