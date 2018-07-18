В Одеському медуніверситеті шукають бомбу
12:39, 18 липня 2018Інциденти
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Анонімне повідомлення про замінування надійшло на лінію "102".
Головний корпус оточений, з будівлі евакуювали людей / фото antikor.com.ua
В Одеському медуніверситеті шукають бомбу.
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Анонімне повідомлення про замінування надійшло на лінію "102". Як повідомляє кореспондент Odessa.Online, на місці працюють кінологи, поліція і вибухотехніки. Головний корпус оточений, з будівлі евакуювали людей.
Раніше повідомлялося, що в Кам'янському чоловік "заради інтересу" повідомив про замінування вокзалу.
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