В Одеському медуніверситеті шукають бомбу

12:39, 18 липня 2018
Інциденти
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Головний корпус оточений, з будівлі евакуювали людей / фото antikor.com.ua

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Анонімне повідомлення про замінування надійшло на лінію "102". Як повідомляє кореспондент Odessa.Online, на місці працюють кінологи, поліція і вибухотехніки. Головний корпус оточений, з будівлі евакуювали людей.

Раніше повідомлялося, що в Кам'янському чоловік "заради інтересу" повідомив про замінування вокзалу.

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Теги: #Одеса#університет#замінування