Анонімне повідомлення про замінування надійшло на лінію "102".

В Одеському медуніверситеті шукають бомбу.

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Анонімне повідомлення про замінування надійшло на лінію "102". Як повідомляє кореспондент Odessa.Online, на місці працюють кінологи, поліція і вибухотехніки. Головний корпус оточений, з будівлі евакуювали людей.

Раніше повідомлялося, що в Кам'янському чоловік "заради інтересу" повідомив про замінування вокзалу.