Жахлива ДТП у Полтаві: авто влетіло в підземний перехід, є загиблий (фото)

У результаті аварії загинув 27-річний чоловік, який виконував ремонтні роботи в переході.

У Полтаві легковик влетів у підземний пішохідний перехід. Автомобільна аварія сталася сьогодні, близько 11 години, на перехресті вулиць Європейської та Шевченка обласного центру.

Про це повідомляє прес-служба поліції області.

За попередньою інформацією, водій легковика «Опель» не впорався з керуванням та в'їхав у верхню частину підземного пішохідного переходу. В результаті аварії 27-річний чоловік, який виконував ремонтні роботи, від отриманих травм загинув на місці.

Працівники поліції на місці події встановлюють всі причини та обставини ДТП. Вирішується питання про відкриття кримінального провадження за частиною 2 статті 286 Кримінального кодексу України.

Як повідомляв УНІАН, український актор популярного серіалу потрапив у страшну ДТП.