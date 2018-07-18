Жахлива ДТП у Полтаві: авто влетіло в підземний перехід, є загиблий (фото)

13:51, 18 липня 2018
Інциденти
300 0
У переході під час ДТП велися ремонтні роботи / фото: Нацполиция

У Полтаві легковик влетів у підземний пішохідний перехід. Автомобільна аварія сталася сьогодні, близько 11 години, на перехресті вулиць Європейської та Шевченка обласного центру.

Про це повідомляє прес-служба поліції області.

Водій легковика «Опель» не впорався з керуванням / фото: Нацполиция

За попередньою інформацією, водій легковика «Опель» не впорався з керуванням та в'їхав у верхню частину підземного пішохідного переходу. В результаті аварії 27-річний чоловік, який виконував ремонтні роботи, від отриманих травм загинув на місці.

Працівники поліції на місці події встановлюють причини і обставини ДТП / фото: Нацполиция

Працівники поліції на місці події встановлюють всі причини та обставини ДТП. Вирішується питання про відкриття кримінального провадження за частиною 2 статті 286 Кримінального кодексу України.

Як повідомляв УНІАН, український актор популярного серіалу потрапив у страшну ДТП.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
Теги: #ДТП#Полтава