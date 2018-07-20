У Києві вибухнули два авто: машини належать одній родині (відео)

За словами свідків, вони спочатку почули автомобільну сигналізацію, а потім пролунав потужний вибух.

У столиці на світанку вибухнули автомобілі. Сталося це на вулиці Борщагівській, 10-А, між станцією метро "Політехнічний інститут" та Центральним РАГСом в Києві.

Про це йдеться в сюжеті ТСН. За словами свідків, вони спочатку почули автомобільну сигналізацію, а потім пролунав потужний вибух. Після нього пролунав ще один. По черзі здетонували два автомобілі, які були припарковані на узбіччі. Вони вигоріли вщент.

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Обидві машини належать одній родині. Ті стверджують, це хтось зробив навмисно. Причини вибуху автомобілів поліцейські з'ясовують.

Раніше в Одесі невідомий намагався встановити вибуховий пристрій під автомобіль активіста Андрія Вагапова.