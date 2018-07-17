В Одесі під авто активіста намагалися закласти вибухівку

За словами активіста, вночі він помітив невідомого, який "копошився" біля його автомобіля.

В Одесі невідомий намагався встановити вибуховий пристрій під автомобіль активіста Андрія Вагапова.

Як повідомили УНІАН у відділі комунікацій Головного управління Нацполіції в області, сьогодні вночі до поліції надійшла інформація від жителя Суворовського району міста про те, що невідомий чоловік намагався встановити вибуховий пристрій під його автомобіль.

На місце події прибули слідчо-оперативна група і вибухотехніки. Під час огляду місця події виявлено та вилучено запал від навчальної гранати.

Відомості за даним фактом внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 1 ст. 296 (хуліганство) Кримінального кодексу України.

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Як розповів кореспонденту УНІАН сам Вагапов, його автомобіль було припарковано біля будинку, в якому він проживає. Вночі він вийшов, щоб перепарковати машину, по дорозі зайшов до магазину, а, коли повернувся до будинку, побачив, як невідомий у капюшоні біля неї «копошиться». Активіст подумав, що зловмисник має намір демонтувати і викрасти колесо.

«Я його злякав, він втік ... У його руках була якась коробочка», - зазначив активіст. За його словами, коли він підійшов ближче, то побачив під колесом запал.

Раніше в Києві затримали двох чоловіків із 6 кілограмами вибухівки в Києві.