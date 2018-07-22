У центрі Львова невідомий прострелив ногу дівчині, яка грала на скрипці

У травмпункті з ноги постраждалої медики дістали металеву кульку та відпустили її додому.

У неділю, 22 липня, на пл. Кафедральній в центрі Львова невідомий поранив дівчині ногу металевою кулею.

Як повідомили Zaxid.net у відділі комунікації ГУ Нацполіції у Львівській області, близько 15:00 до поліції надійшло повідомлення від медиків про те, що до травмпункту доставлена дівчина з травмою ноги.

Слідчі прихали до травмпункту. Постраждала 20-річна мешканка Мирогорода написала заяву про те, що вона грала на скрипці на пл. Катедральній біля Латинського катедрального собору і несподівано відчула гострий біль в нозі та побачила рану.

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У травмпункті з ноги постраждалої медики дістали металеву кульку та відпустили її додому.

У поліції ще встановлюють походження кулі, яка поранила ногу дівчини, а також з якого виду зброї вона була випущена. Також з’ясовують особу зловмисника, оскільки через велике скупчення людей постраждала не помітила, хто та звідки здійснив постріл.