Водій заснув: під Києвом автобус з дітьми з'їхав у кювет

В автобусі їхала група дітей на змагання, обійшлося без постраждалих.

Поблизу села Йосипівка під Києвом автобус з дітьми з'їхав у кювет.

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Про це йдеться в співтоваристві dtp.kiev.ua у Facebook. Попередньо, причиною аварії стало те, що водій заснув за кермом. В автобусі їхала група дітей на змагання.

Відео: Facebook Nascja Mashchava

На щастя,на цей раз без постраждалих. Зі слів очевидців, автобус вилетів у лівий по напрямку руху кювет, проїхавши по зустрічній смузі.

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