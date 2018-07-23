Водій заснув: під Києвом автобус з дітьми з'їхав у кювет
17:17, 23 липня 2018Інциденти
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В автобусі їхала група дітей на змагання, обійшлося без постраждалих.
В результаті аварії постраждалих немає / фото Facebook Nascja Mashchava
Поблизу села Йосипівка під Києвом автобус з дітьми з'їхав у кювет.
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Про це йдеться в співтоваристві dtp.kiev.ua у Facebook. Попередньо, причиною аварії стало те, що водій заснув за кермом. В автобусі їхала група дітей на змагання.
Відео: Facebook Nascja Mashchava
На щастя,на цей раз без постраждалих. Зі слів очевидців, автобус вилетів у лівий по напрямку руху кювет, проїхавши по зустрічній смузі.
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