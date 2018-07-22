В Івано-Франківську BMW на швидкості врізався в тролейбус (фото)

Авто влетіло у тролейбус, який стояв на узбіччі біля депо.

У ніч на неділю, 22 липня, в Івано-Франківську на вулиці Тролейбусній позашляховик BMW X5 вилетів на зустрічну смугу і на швидкості зіткнувся з припаркованим біля депо тролейбусом.

Про це повідомляє місцеве видання КУРС з посиланням на очевидців.

Водія BMW з травмами забрала швидка, саме авто отримало значні пошкодження.

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За попередніми даними, чоловік заснув за кермом.

Однак місцеве видання Правда з посиланням на свої джерела пише, що винуватець ДТП перебував у стані сильного алкогольного сп'яніння і навіть не міг розмовляти. Він відмовився пройти тест на драггере на місці аварії, тому його відвезли в лікарню, де візьмуть аналіз крові на вміст алкоголю.

Зараз на місці події працюють патрульні поліцейські, дорога повністю перекрита.