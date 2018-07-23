Поляку, який в Києві зарізав чоловіка та поранив жінку, інкримінують умисне вбивство

Іноземцеві надається медична допомога у зв’язку із отриманими тілесними ушкодженнями, вирішується питання щодо обрання йому запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Громадянину Польщі, який з ножем напав на двох перехожих у Києві, інкримінують умисне вбивство та замах на вбивство.

Про це йдеться в повідомленні прес-служби прокуратури міста Києва на сторінці у Facebook.

"Прокуратура Києва погодила повідомлення про підозру 28-річному громадянину Польщі за фактом умисного вбивства однієї людини та замаху на вбивство іншої", - зазначили в прокуратурі.

Встановлено, що 23 липня близько 03.25 громадянин Польщі, знаходячись біля автозаправної станції по вул. Гната Хоткевича у Києві, помітив незнайомого йому громадянина.

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"Надалі іноземець з невідомих причин напав на перехожого та наніс йому чисельні удари ножем, від яких останній невдовзі помер у лікарні", - нагадали в прокуратурі.

Після цього, приблизно о 04.30, знаходячись біля будинку №1-а по вулиці Двінській, зловмисник помітив літню жінку. Кинувшись до неї з ножем, він наніс жінці чисельні ножові поранення у життєво важливі органи.

"Життя 68-річної киянки було врятовано лише завдяки своєчасно наданій медичній допомозі", - зауважили у прокуратурі.

Крім цього, під час затримання зловмисник чинив опір працівникам поліції, погрожуючи їм ножем, внаслідок чого правоохоронці були вимушені застосувати вогнепальну зброю.

"Наразі іноземець затриманий, йому надається медична допомога у зв’язку із отриманими тілесними ушкодженнями. На цей час вирішується питання щодо обрання останньому запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою", - йдеться в дописі.

Нагадаємо, сьогодні у Києві поліція затримала громадянина Польщі, який вбив чоловіка та ножем поранив жінку. Це сталося у Деснянському районі на вулиці Гната Хоткевича.