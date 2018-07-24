У Вишневому маршрутчики жорстоко побили поліцейського через зауваження одному з них за порушення ПДР (відео)

Водії також погрожували поліцейському "рішалами", які нібито могли б позбавити його роботи.

У маршрутці на Вишневе поліцейський, який після служби їхав додому, зробив зауваженя водію, який протягом маршруту кілька разів порушив правила дорожнього руху.

Як повідомляє "Київ оперативний", спочатку поліцейський зробив зауваження та спитав державний номерний знак як пасажир, не озвучуючи свою професію, однак водій ніяк не реагував. Тоді чоловік показав посвідчення поліцейського і попросив ще раз назвати номерні знаки автобуса.

Після цього водій маршрутки почав нецензурно висловлюватися у бік правоохоронця та казати, що він ніхто. Маршрутчик навіть відмовився зупинятися там, де було потрібно поліцейському. Натомість він відвіз його на кінцеву, де разом з іншими водієм маршрутки відлупцював правоохоронця.

"Одразу прибіг дружаня і вже удвох вони почали бити Ігоря. Через кілька секунд "помічник" почав задувати копа сльозоточивим газом. Коли вони зупинилися лупасити, одразу почали телефонувати "рішалам", при цьому поговорюючи "ти вже не працюєш", "ти знаєш чий це маршрут", "цей маршрут тримають такі люди, що тобі і не снилося" і т.д", - йдеться у повідомленні.

Як повідомляв УНІАН, в Україні 50-70% ринку пасажирських перевезень знаходиться за межами правового поля, і учасники ринку не відповідають за безпеку перевезення пасажирів.