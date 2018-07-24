Переломи ніг та ребер: в Одесі український співак випав з четвертого поверху за невідомих обставин (фото)

У артиста численні переломи нижніх кінцівок, таза і ребер.

В Одесі за невідомих обставин випав з четвертого поверху співак Ярослав Глобін. У важкому стані він госпіталізований у реанімацію міської клінічної лікарні № 1. За словами родичів, у нього численні переломи нижніх кінцівок, таза і ребер.

Про це повідомляють "Факти".

«Ярик впав з балкона четвертого поверху, — кажуть близькі Глобіна. — Як конкретно і що сталося, ми поки не знаємо. У лікарні його підключили до апарату штучної вентиляції легенів. Лікарі роблять все для порятунку його життя. Вони кажуть, що стан Ярослава дуже важкий...».

У поліції підтвердили інцидент з падінням Глобіна, сказавши, що на даний час з'ясовуються всі обставини події.

Як повідомляв УНІАН, на Херсонщині знайшли мертвим зниклого кілька місяців тому колишнього суддю.