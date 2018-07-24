Тіло закопали: на Херсонщині знайшли мертвим зниклого кілька місяців тому колишнього суддю (фото)

Зловмисник застрелив чоловіка у нього в квартирі з невстановленої вогнепальної зброї, забрав мобільний телефон загиблого та золоті прикраси.

На Херсонщині знайшли тіло колишнього судді Анатолія Гордимова, який зник у квітні цього року.

Про його зникнення до поліції повідомили його колеги. Вони розповіли, що чоловік місяць не відповідає на дзвінки, сусіди його теж не бачили, передає прес-служба Нацполіції в Херсонській області.

Відомо, що Годимов проживав один у власній квартирі. Поліцейські запідозрили, що чоловік став жертвою злочину. Пізніше його знайшли закопаним в одному з районів області. Наразі тіло направлено на судово-медичну експертизу.

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"Ми встановили, що до зникнення чоловіка причетний знайомий потерпілого. Слідством встановлено, що зловмисник застрелив чоловіка у нього в квартирі з невстановленої вогнепальної зброї, забрав мобільний телефон загиблого та золоті прикраси", - повідомив т.в.о. начальника Головного управління Національної поліції в Херсонській області Микола Вербицький.

Потім зловмисник на автомобілі вбитого вивіз тіло і закопав в одному з районів області. Після цього поїхав у невідомому напрямку.

Наразі встановлюється місцеперебування підозрюваного для його затримання і притягнення до кримінальної відповідальності.

Відкриті кримінальні провадження за ч.1 ст.115 Кримінального кодексу України «Умисне вбивство», ч.1 ст.185 КК України «Крадіжка», ч.1 ст.263 КК України «Незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами» та ч.3 ст.289 КК України «Незаконне заволодіння транспортним засобом».

Як повідомляв УНІАН, 23 липня у Києві поліція затримала громадянина Польщі, який вбив чоловіка та ножем поранив жінку. Це сталося у Деснянському районі на вулиці Гната Хоткевича.