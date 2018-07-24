Кривава ДТП у Харкові: Зайцева не могла загальмувати перед зіткненням - експерт

За словами експерта, "Лексус" Зайцевої рухався зі швидкістю в межах 65-120 кілометрів на годину.

24 липня в Київському райсуді Харкова допитували експертів Харківського інституту судових досліджень по справі про ДТП з шістьма загиблими у Харкові.

За словами експерта з транспортних досліджень Віталія Варлахова, Lexus Олени Зайцевої не міг загальмувати вчасно, передає 057.ua.

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«Використовувалася швидкість в межах 65-120 кілометрів на годину. При швидкості 103-106 кілометрів на годину Дронов і Зайцева могли уникнути ДТП. Мінімальна відстань Lexus при зеленому сигналі була не більше 38 метрів від розмітки. Зупинка була неможлива», - розповів експерт.

На питання захисту Зайцевої Юлії Козир він відповів, що зіткнення Lexus і Volkswagen на відеозаписі не зафіксовано.

Як повідомляв УНІАН, 18 жовтня 2017 року в Харкові на перехресті вулиці Сумської та провулку Мечникова відбулося зіткнення «Лексуса» 20-річної Олени Зайцевої, який рухався на червоне світло світлофора, та автомобіля «Фольксваген Туарег», за кермом якого перебував 49-річний Геннадій Дронов.

Після зіткнення «Лексус» вилетів на тротуар і збив 11 пішоходів. На місці загинули п'ять людей, ще одна людина померла від травм у лікарні. Суд взяв під варту Дронова та Зайцеву на час проведення розслідування по справі. Перші аналізи, взяті після скоєння ДТП, показали наявність в організмі Зайцевої опіатів.