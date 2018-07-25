ЗМІ дізналися ім'я дівчинки, що загинула під колесами Hummer в Києві

Мама дівчинки, яка загинула в ДТП під колесами Hummer, - громадянка Росії.

Загиблу внаслідок наїзду позашляховика Hummer на пішохідному переході в Києві дівчинку звали Анастасія Артемова.

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Про це повідомляє "Обозреватель", посилаючись на джерела у правоохоронних органах. Дитині було 10 років.

Після аварії мамі 10-річної Анастасії стало дуже зле, лікарям і перехожим довелося надавати їй допомогу. Як розповіли у столичній поліції, поки мама відмовилася спілкуватися з ними, обіцяла зв'язатися пізніше.

Як повідомлялося, в Києві на бульварі Лесі Українки водій позашляховика на пішохідному переході збив на смерть дитину і намагався втекти. Дівчинка разом з мамою переходила дорогу на зелений сигнал світлофора, тоді як Hummer вилетів на червоний. Водій протягнув дівчинку 50 метрів, унаслідок численних переломів дитина померла.

Одразу після аварії водій намагався втекти. Поліція затримала його. Ним виявився колишній боксер, а нині - директор, власник фірми Fit & Sweet Кирило Островський, 1995 року народження. Затриманому оголошено про підозру.