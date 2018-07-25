Свідки хотіли вчинити самосуд: у Києві водій Hummer на смерть збив дівчинку й намагався втекти (фоторепортаж)

Дитина, яку на смерть збив водій Hummer, разом з мамою переходила дорогу на регульованому пішохідному переході на зелене світло.

У Києві на Печерську водій Hummer збив дівчинку. Від отриманих травм дитина померла на місці.

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Повідомлялося, що дитина разом з мамою переходила дорогу на регульованому пішохідному переході на зелене світло. У цей час Hummer збив дівчинку й намагався втекти, проте був затриманий поліцією.

За даними ЗМІ,затриманим виявився колишній боксер, а нині - директор, власник фірми Fit&Sweet Кирило Островський, 1995 року народження. За попередніми даними, ознак алкольного сп'яніння молодик не мав.

Згодом в інтернеті з'явилися відео з місця ДТП й затримання водія Hummer, який на смерть збив дівчинку на Печерську. Коли на хлопця надягали кайданки, навколо зібралися свідки, які хотіли влаштувати самосуд.

УВАГА! На відео присутня ненормативна лексика!

Відео: Інформатор